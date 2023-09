Belen Rodriguez all'appuntamento più importante, dove la vedremo in tv

Alice Antico 08 settembre 2023 a

a

a

Belen Rodriguez è stata travolta da cambiamenti, in questo 2023, sia sul lato personale che su quello lavorativo. Infatti, oltre alla separazione con il marito Stefano De Martino, e la nuova frequentazione con Elio Lorenzoni, la conduttrice ha anche lasciato Mediaset. Come già approfondito, dunque, non rivedremo più Belen alla conduzione di “Tu si que vales”, né tantomeno a quella de “Le Iene”, dove sarà sostituita da Veronica Gentili. C’era da aspettarsi che, a seguito della sua uscita da Mediaset, siano esplose le indiscrezioni da parte degli utenti sui progetti futuri della Rodriguez.

Inizialmente, il rumor dominante parlava di una possibile collaborazione con “Discovery”, a maggior ragione dopo l’approdo di Fabio Fazio e Luciana Littizzeto nel network. Ma si trattava di una fake news: la voce è stata messa a tacere quasi immediatamente. Successivamente, sul settimanale “Vero”, si leggeva che l’argentina sarebbe stata molto vicina a firmare un contratto con Sky, dove ben due trasmissioni sarebbero per lei. L’indiscrezione è stata quasi confermata dalla stessa Belen, che ha aumentato l’hype riguardo i suoi progetti futuri perché ha confessato in una storia Instagram di essere tornata a lavoro, in quello che ha definito “L’appuntamento più importante” della sua vita.

Le foto di Belen ed Elio sono una strategia di marketing: ecco perché

Nella storia Ig, la showgirl si trovava in auto, diretta a questo appuntamento di cui annunciava con un’aria super entusiasta. Nonostante però l’evidente felicità, Belen non ha chiaramente potuto svelare nulla di questo nuovo progetto, lasciando i fan ancora più sulle spine. Si tratterà di Sky? Da una parte c’è chi sostiene che Belen si riferisca davvero alla Pay Tv; dall’altra, invece, diversi utenti credono si tratti di qualcosa di completamente diverso. Non ci resta che attendere per scoprire dove rivedremo presto la conduttrice argentina.