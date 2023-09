Lucia Annunziata, il ritorno: "No al sentimentalismo. Se un lavoro finisce..."

08 settembre 2023 a

Mentre prende forma il suo ingresso in politica, intuibile a partire dal suo addio alla Rai, Lucia Annunziata è una delle nuove figure di Radio 24. Da domani, 9 settembre, e ogni sabato dalle 8.30 alle 10, insieme a Daniele Bellasio la giornalista condurrà in diretta “Amici e nemici. L’informazione della settimana”. Quando la presentazione dei nuovi palinsesti stava ormai volgendo al termine, Annunziata ha chiarito quali saranno le linee che guideranno il suo lavoro. "Racconteremo l’impatto che le notizie più importanti della settimana hanno avuto sul dibattito pubblico. Cercheremo di stare fuori dal sentimentalismo e dalla banalità, cosa non facile", ha detto.

Quindi l'ex conduttrice di Mezz'ora in più ha continuato, rincarando la dose: "Non sarà un sommario finale, ma una selezione con molte opinioni e disamine, anche personali. A differenza del passato in Amici e Nemici non ci saranno interviste canoniche, sentiremo delle persone, ma saranno all’interno delle analisi delle notizie. Abbiamo una stupenda sigla, una riscrittura di un pezzo di Tarantino. Questo per far capire da subito che non sarà una trasmissione buonista, sentimentale". In merito all'addio al servizio televisivo pubblico, la giornalista si è espressa così: "Mi hanno cercato, ero libera, ho accettato. Un lavoro finisce, se ne trova un altro. E con la radio non violo nessuna regola di concorrenza".