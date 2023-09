Bianca Berlinguer, ultimo schiaffo alla Rai: ora ho più libertà. Retroscena su Orsini

08 settembre 2023 a

Il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset ha fatto discutere e storcere il naso a molti. La giornalista e conduttrice tv, però, tira dritto. Anzi, dopo l'esordio su Rete 4 con il suo "E' sempre Cartabianca" rincara la dose e manda una frecciata a Viale Mazzini. Se ne parla nell'intervista alla conduttrice pubblicata da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera dell'8 settembre. A proposito della scelta di ospitare il professor Alessandro Orsini, ad esempio, Bianca Berlinguer assicura che Mediaset le garantisce maggiore libertà editoriale rispetto alla Rai. A Viale Mazzini, infatti, si sentirebbero maggiormente le pressioni dei partiti.

"Un’azienda privata può garantirmi maggiore libertà della Rai, perché si avvertono molto meno le pressioni dei partiti, quelle che un anno fa stavano portando alla sua esclusione da Cartabianca. Qui, almeno per ora, nessuno si è permesso di intervenire nemmeno per un attimo sui contenuti del mio programma. Credo che Mediaset stia lavorando a un progetto per il futuro delle sue televisioni, e che da parte di Pier Silvio Berlusconi ci sia la volontà di dare un segnale di pluralismo, mentre mi sembra che la Rai non abbia ancora elaborato un piano adeguato alle grandi trasformazioni che attraversano la società italiana».