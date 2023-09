È sempre Cartabianca, boom di ascolti all'esordio. Ma ora il vero banco di prova

06 settembre 2023 a

Bianca Berlinguer può sorridere per i numeri d’ascolto della prima puntata assoluta di È sempre Cartabianca, il nuovo talk show del martedì sera di Rete4 dopo il passaggio della giornalista dalla Rai a Mediaset. Come riferisce Dagospia la figlia dell’ex numero uno del Partito Comunista ha totalizzato il 9.62% di share con una media di 1.208.000 spettatori. Questa l’analisi effettuata sugli avversari: “Doppiata Manuela Moreno su Rai3 con Filorosso in diretta da Caivano, che ha totalizzato il 4.3% con 609.000 individui all'ascolto, e triplicati Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Prima Serata su La7, fermi al 3.4% con 533.000 teste”. Da notare il paragone con la prima puntata dell’ultima edizione di Cartabianca su Rai3: partendo a fine agosto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Berlinguer aveva totalizzato 862.000 spettatori, pari al 6.65% di share.

Ma Dagospia lancia un’allarme: “Grande successo per la prima, dunque, ma anche per lei vale quanto detto per Myrta Merlino con l'incombente ritorno di Alberto Matano. La vera guerra inizierà al ritorno di Giovanni Floris con il suo diMartedì su La7, che nelle passate stagioni ha distaccato costantemente, e di vari punti di share, #Cartabianca su Rai3 (che finiva spesso fanalino di coda anche dopo Mario Giordano e il suo Fuori dal coro). Succederà così anche quest'anno o sarà Floris a dover alzare bandiera bianca?”. La risposta non appena ricomincerà anche il programma serale di La7.