È sempre Cartabianca, “appeso al chiodo”. Corona fa imbarazzare Berlinguer

Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno abituato tutti ai loro siparietti e alle battute reciproche nel corso degli anni e la musica non cambia nel corso della prima puntata di È sempre Cartabianca, il nuovo talk show condotto su Rete4. La giornalista si domanda perché il tanto scalpore per la coppia che si è trasferita su Mediaset: “Perché? C’è Fazio, c’è Littizzetto, ma nessuno prende in considerazione l’idea che proseguano insieme il loro lavoro, per noi invece c’è ancora qualche difficoltà”. Corona replica con ironia: “No, no, anzi io vorrei essere una coppia non solo televisiva, ma lei non mi vuole…”. Berlinguer si imbarazza e ride per la battuta, provocandolo: “Per diventare una coppia non televisiva deve venire nello studio Mediaset a Roma. In Rai non c’è quasi mai voluto venire, ma qui…”. “Non devo deludere Pier Silvio (Berlusconi, ndr), è stato l’unico a parlare bene di me” la incalza Corona.

Fuorionda imbarazzante: che succede alla prima di Berlinguer

Qualche minuto dopo Berlinguer interroga il suo ospite fisso sul caso che ha coinvolto Massimo Segre e Cristina Seymandi, con il matrimonio saltato. Corona è molto duro con Segre: “Questo signore mi ha fatto una vergognosa pena, una tenerezza dell’uomo sconfitto che cerca consenso parlando. Questo chiedere pietà alla gente, ai gossippari, un’elemosina di pietà perché lei lo ha tradito. Ha fatto la figura del poveraccio, pietosa, lei ne esce elegante, mi fa tenerezza, come etica umana mi fa un misto di tenerezza e pietà, il massimo della bontà”. Ed ecco che si alzano i toni: “Per tutte quelle che mi hanno lasciato dovevo fare un programma, ci sarebbe l’universo pieno di gossip”. Berlinguer resta sul tema: “Tutte queste volte è stato lasciato?”, la risposta è immediata: “Tutte”. “Io sento un sacco di signore di una certa età che si innamorano di lei” controbatte ancora la padrona di casa, che però stuzzica uno come Corona e si cerca la risposta piccante: “Eh sì, adesso che l’ho appeso al chiodo si innamorano di me”. “Vabbè lasciamo perdere…” dice Berlinguer imbarazzata per chiudere il botta e risposta.