Gerry Scotti verso Sanremo? La foto che fa sognare il pubblico

Forse è tutto vero. Gerry Scotti potrebbe arrivare sul palco dell'Ariston. L'ultima foto pubblicata da Amadeus ha fatto il giro della rete. Il pubblico è in delirio: se la notizia fosse confermata allora si tratterebbe di un vero e proprio scoop. Tutti, da anni, sognano l'arrivo a Sanremo dello zio Gerry e adesso si potrebbe concretizzare tutto.

Amadeus, che è molto legato a Gerry Scotti, si è limitato solo a pubblicare una foto durante una colazione con lui. Stop. Nient'altro. L'ipotesi Sanremo è dietro l'angolo, Amadeus è al lavoro per quello che sarà il quinto Festival consecutivo. Si lavora alla scelta dei brani: il conduttore ne sta ascoltando circa 400 e mancano ancora tante altre canzoni. Tutte, però, ascoltate rigorosamente in cuffia o in auto, senza nessuno presente. Si tratta di brani che non possono essere spoilerati prima del Festival.