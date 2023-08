Controcorrente, Fioroni rivolge appello al governo: accoglienza in crisi

28 agosto 2023 a

a

a

Emergenza migranti all'ordine del giorno. Una delle maggiori criticità del nostro tempo provoca ancora disagi. Per affrontare il nodo sbarchi è necessario garantire allo stesso tempo l'accoglienza e la sicurezza dei cittadini. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "Controcorrente" in onda su Rete4 il 28 agosto.

"Dobbiamo garantire un'accoglienza sicura - ha detto Giuseppe Fioroni di Piattaforma Popolare - vale a dire l'accoglienza al migrante e la sicurezza nel Paese. Nonostante gli sforzi del ministro Piantedosi questa parte è carente perché i Comuni sono in difficoltà. Se i migranti non devono venire in mare devono sbarcare da qualche parte. Ma non possiamo dire voi siete bravi solo se gli sparate contro".