Controcorrente, come va in onda Caprarica: "Regalo di Zelensky?"

16 agosto 2023 a

Antonio Caprarica, ex volto Rai e storico corrispondente da Londra, è da tempo ospite fisso dei talk show. Il suo look è da sempre chiacchieratissimo, caratterizzato da vistose cravatte e stile british. Ma ultimamente nelle sue ospitate in tv si è visto sempre più spesso con abiti al limite dell'eccentrico. Come nella puntata di mercoledì 16 agosto di Controcorrente, il programma di Rete 4. Caprarica è apparso in collegamento con una sgargiante giacca blu acceso, con i rever arricchiti da fasce gialle così come l'occhiello. Il tutto sopra una camicia bianca d'ordinanza. Ebbene, per molti utenti di Twitter il look del giornalista è stato oggetto di discussione più delle sue argomentazioni.

Molti puntano il dito sulla scelta cromatica - verrebbe da dire sull'armocromia... - della giacca, mettendola in relazione con le posizioni di Caprarica sulla guerra in Ucraina. "Quando Zelensky ti fa un regalo e tu devi far vedere che hai apprezzato...", è il tweet velenoso di un utente. C'è chi sembra criticare il gusto del giornalista per una sorta di antipatia pregressa: "Caprarica ma nun te vergogni?", "Il domatore Caprarica", "Il pagliaccio si è già vestito di tutto punto adesso è pronto a sparare le sue solite ca***te comunistoide", "ha ragione Caprarica porello, dopo tanti anni passati a commentare i cappellini della regina Elisabetta adesso per arrivare a fine mese gli tocca fare il portiere all'hotel Hilton, della serie Schlein prestagli la tua armocromista", si legge sui social.