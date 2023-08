Controcorrente, Vittorio Feltri contro gli americani. Cosa dice sulle elezioni Usa

27 agosto 2023 a

Gli Stati Uniti vanno verso le elezioni presidenziali del 2024. Se n'è parlato anche durante la trasmissione "Controcorrente" in onda il 27 agosto su Rete4. Ospite in collegamento è stato Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della guerra in Ucraina e del ruolo degli Stati Uniti sullo scacchiere internazionale.

"Trump è il meno peggio ma non ho simpatia per gli americani - ha detto Vittorio Feltri - Da 60 anni fanno i padroni del mondo ma hanno gettato due bombe atomiche, sono andati in Corea e Vietnam e nessuno ha capito perché. Poi sono andati in Iraq e Afghanistan e, dopo vent'anni, si sono ritirati. Non ho nessuna ammirazione per gli americani e dobbiamo prendere le distanze da loro anche se ci hanno aiutato durante la seconda guerra mondiale. Tra Trump e gli altri non cambia molto anche se Trump le guerre non le fa mentre con Biden è diverso. Gli italiani adesso vogliono sapere perché, dopo 1 anno e mezzo, non si sia ancora trovata una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina. Tutto questo sembra strano e anche piuttosto stupido".