Chiara Ferragni, monta la polemica per le foto in bikini: come è stata pizzicata

Predicare bene e razzolare male? Il famoso detto che torna sempre utile, lo è probabilmente anche in questo caso. Spesso, come ormai sappiamo bene, la quotidianità delle vite degli influencer si discosta totalmente da quello che loro mostrano sui loro profili social, dove invece tutto è bello e idillico. Perché? Perché nel 90 per cento dei casi, i volti noti da cui in tanti prendiamo ispirazione, sono soliti condividere con noi solo alcuni aspetti della loro vita o, peggio, tendono a pubblicare contenuti ritoccati, camuffando la realtà dei fatti. L’ultimo esempio, che ha fatto discutere molto nelle scorse ore, riguarda delle immagini in bikini di Chiara Ferragni.

Volto noto che torna ciclicamente al centro del gossip e delle polemiche, questa volta Chiara sembra essere andata completamente contro i principi che tanto cerca di diffondere. Da un lato, infatti, ci sono le foto che lei pubblica sui suoi account e dall’altro quelle rubate dai paparazzi: la differenza è a vista d’occhio. Ed è chiaro che la polemica scatenata da questo accaduto non riguarda il difetto fisico, che è assolutamente sacrosanto. Il punto è che Ferragni ci tiene a consigliare sempre ai milioni di follower che la seguono di sforzarsi a essere se stessi, di mostrarsi per ciò che si è, di non vergognarsi delle imperfezioni. Questo è il messaggio ben preciso che le sta a cuore e che ha portato anche nella scorsa edizione del Festival di Sanremo attraverso i suoi look. Peccato, dunque, venire ora a scoprire che i suoi scatti tante volte sono ritoccati, così come quelli di molte sue colleghe.

Il che non avrebbe nulla di male o di illecito, per carità, se non fosse per la forte dissonanza che questo crea con il suo modo di predicare valori di accettazione. Quindi è fuori dubbio che ognuno debba sentirsi libero di fare ciò che meglio crede: il discorso è che dietro ogni retorica, ci deve essere anche il coraggio di metterla in atto, almeno da parte di chi la fa. Questo è stato il motivo delle numerose polemiche e delle parole forti che gli utenti, come di consueto, hanno usato nei confronti della giovane imprenditrice digitale. Un individuo risulta credibile se ciò che sostiene viene seguito da lui anche nella vita reale. Se, al contrario, si genera una discrepanza, come in questo caso, aggiunta al fatto che parliamo di una delle persone più influenti in Italia, inevitabilmente viene meno la credibilità di Chiara.