Morgan senza freni, insulti al pubblico: la frase che scatena il caos a Selinunte

Morgan litiga con qualcuno del pubblico durante uno spettacolo a Selinunte, in Sicilia, e la situazione sfugge ben presto di mano. Il cantante sabato 26 agosto si stava esibendo nella suggestiva cornice del Parco Archeologico per la lezione musicale "Battiato, segnali di vita e di arte" quando ha iniziato a battibeccare con alcuni spettatori. Ben presto Marco Castoldi, questo il suo vero nome, è passato agli insulti: "Ho dei sentimenti, cogl***i, non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez, vai a fare in c***", ha detto all'indirizzo di una persona in particolare, un climax che il pubblico - che il musicista sia fumantino è cosa nota - sottolineava con risatine e qualche gesto di approvazione.

Poi Morgan ha detto "fr*** di me***", sempre alla stessa persona, e il pubblico ha iniziato a rumoreggiare e protestare platealmente. "Indignato sono io perché ci siete voi al mondo", attacca per poi prendere di nuovo di mira quello di prima: "Hai una faccia da schiaffi come Aldo Grasso". Dal pubblico gli urlano smettila: "Ma che siete i direttori artistici? Questo è spettacolo e posso anche decidere di finirla qui. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono, andate a casa vostra", e via dicendo. Il tutto finisce quando Morgan, infine, si rimette al piano.