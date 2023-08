Morgan, il manifesto del concerto è virale: cosa c'è scritto

16 agosto 2023 a

Nelle ultime ore sta circolando su X, il social di Elon Musk, la foto che ritrae il manifesto del concerto di Morgan in provincia di Parma. Mercoledì 23 agosto, alle ore 21, il cantautore Marco Castoldi si esibirà a Salsomaggiore Terme, nella Pinko Arena a Parco Mazzini. Lo scatto del poster del suo show è stato appunto pubblicato sui social da un utente e ha attirato l'attenzione di tutti i frequentatori del web.

Io un concerto da morto non lo ricordo… pic.twitter.com/SPcdKURBoW — mmax (@mmax_g) August 15, 2023

Sul manifesto si legge: "Morgan da vivo". Pensando alla frequente espressione "dal vivo", che viene usata proprio per pubblicizzare le esibizioni in diretta, molti utenti hanno pensato che si trattasse di un errore grossolano. Così molti hanno iniziato a commentare la foto, condendo il tutto con molta ironia. "Meglio da vivo che da morto", "Aprono il concerto i testament", "Il manifesto l'ha scritto Bugo", "Questo da vivo fa più danni di dal vivo": questi alcuni dei commenti apparsi in rete.

Qualcuno, però, non ha creduto alla versione secondo cui si tratterebbe di un pesante errore di battitura. "Potrebbe essere un refuso voluto?", scrive qualcuno. "Magari è la nuova frontiera delle bizzarrie di Morgan", digita qualcun altro, facendo riferimento alla simpatia e alla voglia di scherzare e di riderci su del cantante. Poi, tra le tante interpretazioni, spunta quella che, probabilmente, corrisponde alla verità. "Guarda che il nome dello spettacolo è 'Da vivo'", si legge. Effettivamente, sul sito che riporta gli eventi di Salsomaggiore Terme, il concerto viene presentato così: "Il suo concerto da(l) vivo, dai grandi cantautori italiani, alla musica classica, ai brani di sua composizione è un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia". Svelato l'arcano. Intanto, però, la foto rimbalza sul web e trae in inganno un alto numero di persone.