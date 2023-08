Selinunte, Morgan chiede scusa per gli insulti: cosa dice al pubblico

27 agosto 2023 a

Dopo gli insulti di Selinunte, Morgan chiede scusa a tutti. Durante la lezione-concerto intitolata «Battiato, segnali di vita e di arte», dedicata al maestro Franco Battiato e ospitata nel parco archeologico, Morgan aveva insultato componenti del suo pubblico anche con frasi omofobe. Ora, però, arrivano le scuse e la spiegazione dei motivi per cui Morgan ha perso le staffe. Il cantante ha scritto nel suo gruppo whatsapp a cui partecipano fan, giornalisti, operatori culturali e direttori d'orchestra.

"Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace - ha scritto Morgan nel suo gruppo Whatsapp - Non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente, e se pur nel modo sbagliato è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l'avermi chiesto una cover di Battiato dopo una delle mie più ispirate performance della mia vita mi ha letteralmente ucciso.