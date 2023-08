In onda, Luca Telese e la battuta a Pietro Senaldi, cosa gli dice in diretta

20 agosto 2023 a

a

a

La puntata di "In Onda" era appena iniziata. E Luca Telese stava presentando gli ospiti previsti per il 20 agosto. Il conduttore, però, ha notato lo sfondo che era alle spalle del condirettore di "Libero" e non ha resistito. La battuta ha fatto sorridere tutti nello studio, Senaldi compreso.

Ma cos'ha detto Telese rivolgendosi a Senaldi? "Collegato da una tenda nel pieno del deserto il nostro mitico, mitologico Pietro Senaldi". L'ironia ha colpito tutti.