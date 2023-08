In Onda, Carlo Calenda contro Mark Zuckerberg e Elon Musk: pagliacci

14 agosto 2023 a

La sfida Zuckerberg-Musk tiene ancora banco anche in tv. I due pesi massimi delle nuove tecnologie vogliono sfidarsi in un duello di MMA ma non tutti sono d'accordo. Se n'è parlato durante la puntata di "In Onda" del 13 agosto. E Calenda ha preso di petto i due magnati.

"I monumenti non sono pietre buttate da qualche parte - dice Calenda in tv - Rappresentano l'identità nazionale e la nostra storia. Si possono fare iniziative culturali, concerti. Si può dare l'impressione che due annoiati plurimiliardari che decidono di darsi le botte come due adolescenti deficienti decidono di picchiarsi e vogliono il Colosseo o Pompei. E siccome ci danno 50 milioni di euro corriamo indecorosamente e il ministro della Cultura gli trova anche la location. La tr0vo una cosa indignitosa della nostra storia e del nostro retaggio. I soldi non comprano qualsiasi cosa