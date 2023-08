In Onda, la profezia di Casini sull'Italia, cosa succederà in autunno

14 agosto 2023 a

Pier Ferdinando Casini fa la sua profezia sull'Italia. Secondo il senatore, il nostro Paese affronterà un'emergenza legata ai conti dello Stato. Se n'è parlato nel corso della trasmissione In onda del 14 agosto. Casini ha affrontato anche altri nodi come il salario minimo, i migranti e l'emergenza dell'Emilia Romagna.

"A settembre-ottobre il problema dell'Italia saranno i conti dello Stato - ha detto Casini - Non abbiamo le risorse per tutti gli obiettivi che ha annunciato la maggioranza. Quanto agli extraprofitti, in passato non hanno avuto un grande successo. La strada scelta è sbagliata e i primi a dissociarsi sono stati i partiti della maggioranza. I proventi degli extraprofitti saranno soltanto 2 miliardi ma è stato provocato un grave danno reputazionale. Insomma la montagna ha partorito un topolino. Per quanto riguarda l'emergenza dell'Emilia Romagna, i soldi finora non sono arrivati se non in percentuali irrisorie. Per questo Meloni e Bonaccini devono lavorare insieme per il bene dei cittadini romagnoli".