Domenico Dolce contro i giovani siciliani. Cosa gli risponde il sindaco di Polizzi

Domenico Dolce scatena il panico all’inaugurazione di una mostra fotografica nella sua Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Nel giorno del 65esimo compleanno, lo stilista se la prende con i giovani siciliani "colpevoli", a suo dire, di essere troppo pigri e di non avere voglia di fare nulla. "Oggi le campagne sono abbandonate - ha detto lo stilista come riporta l'edizione siciliana de La Repiubblica - Le generazioni di oggi non hanno una dignità. Come si può pretendere il progresso se nessuno fa nulla". Gli strali di Dolce si abbattono anche sui genitori "seduti sul divano che danno il cattivo esempio ai figli".

Le parole dello stilista hanno scatenato la bufera e perfino la reazione del sindaco di Polizzi, Gandolfo Librizzi: "Ha urtato diverse sensibilità - ha replicato il sindaco di Polizzi - Le generalizzazioni non aiutano e qui, nella comunità che mi onoro di rappresentare, molti giovani stanno provando a rimanere, aprendo nuove attività e moltissimi altri sono andati altrove per costruirsi un futuro".