In Italia 9 miliardari in più di un anno fa: chi sono. Ferrero vince ancora, Berlusconi al quinto posto

31 dicembre 2021 a

a

a

Nel 2021 sono cresciuti i miliardari. Oggi le persone che vantano un patrimonio di almeno un miliardo di dollari in Italia sono 49, nove in più di un anno fa. A svelare il dato è la rivista Forbes che come di consueto ha stilato anche quest’anno le classifiche dei super-ricchi del pianeta.

L'ex signora Bezos dona miliardi in beneficenza. Mister Amazon è uno spilorcio

Restando in Italia, il duello per il primo posto viene vinto anche quest'anno da Giovanni Ferrero con patrimonio di 33,3 miliardi di dollari, maggiore di sei rispetto all'anno scorso. L’imprenditore dell'omonima industria dolciaria che produce tra l'altro la Nutella è davanti a Leonardo Del Vecchio, patron di EssilorLuxottica: 32,9 miliardi di dollari.

L'ultima beffa di Ronaldo a Messi: non solo i gol, ecco in cosa lo ha superato

La classifica prosegue con Stefano Pessina (9,5 miliardi di dollari), Massimiliana Landini Aleotti (9,4 miliardi di dollari), e al quinto posto Silvio Berlusconi. L'ex premier vanta un patrimonio di 7,5 miliardi di dollari.

A livello globale la classifica dei miliardari di Forbes vede un nuovo avvicendamento nelle primissime posizioni. Elon Musk di Tesla e SpaceX rimane al primo posto con un patrimonio di quasi 275 miliardi di dollari, in seconda posizione sale il re del lusso Bernard Arnault, a quota 199,4 miliardi, che stacca Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon vanta un patrimonio di 194,5 miliardi: è sceso al terzo posto al dopo aver lasciato la guida di Amazon per concentrarsi sulle avventure spaziali di Blue Origin.

È l'atleta più pagato al mondo, perché McGregor va a spasso per Roma

La classifica dei 49 Peperoni italiani che hanno almeno un miliardi di dollari di patrimonio:

Giovanni Ferrero: 33,3 miliardi di dollari

Leonardo Del Vecchio e famiglia: 32,9 miliardi di dollari

Stefano Pessina: 9,5 miliardi di dollari

Massimiliana Landini Aleotti e famiglia: 9,4 miliardi di dollari

Silvio Berlusconi e famiglia: 7,5 miliardi di dollari

Giorgio Armani: 7,0 miliardi di dollari

Piero Ferrari: 5,5 miliardi di dollari

Gustavo Denegri: 5,4 miliardi di dollari

Luca Garavoglia: 5,2 miliardi di dollari

Augusto e Giorgio Perfetti: 5,1 miliardi di dollari

Patrizio Bertelli: 5,0 miliardi di dollari

Miuccia Prada: 5,0 miliardi di dollari

Giuseppe De’ Longhi e famiglia: 4,9 miliardi di dollari

Alessandra Garavoglia: 4,4 miliardi di dollari

Remo Ruffini: 4,1 miliardi di dollari

Sergio Stevanato: 3,7 miliardi di dollari

Paolo e Gianfelice Mario Rocca: 3,7 miliardi

Francesco Gaetano Caltagirone: 3,6 miliardi di dollari

Giuliana Benetton: 3,4 miliardi di dollari

Luciano Benetton: 3,4 miliardi di dollari

Renzo Rosso: 2,6 miliardi di dollari

Alberto Bombassei: 2,6 miliardi di dollari

Brunello Cucinelli e famiglia: 2,5 miliardi di dollari

John Elkann: 2,2 miliardi di dollari

Luigi Cremonini e famiglia: 2,2 miliardi di dollari

Marina Prada: 2,1 miliardi di dollari

Alberto Prada: 2,1 miliardi di dollari

Maria Franca Fissolo: 2,1 miliardi di dollari

Nicola Bulgari: 2,0 miliardi di dollari

Romano Minozzi: 1,9 miliardi di dollari

Sabrina Benetton: 1,8 miliardi di dollari

Sandro Veronesi e famiglia: 1,7 miliardi di dollari

Marina Caprotti: 1,6 miliardi di dollari

Giuliana Caprotti: 1,6 miliardi di dollari

Barbara Benetton: 1,6 miliardi di dollari

Mario Moretti Polegato e famiglia: 1,6 miliardi di dollari

Diego Della Valle: 1,6 miliardi di dollari

Paolo Bulgari: 1,5 miliardi di dollari

Massimo Moratti: 1,5 miliardi di dollari

Antonio Marcegaglia: 1,3 miliardi di dollari

Emma Marcegaglia: 1,3 miliardi di dollari

Domenico Dolce: 1,2 miliardi di dollari

Stefano Gabbana: 1,2 miliardi di dollari

Antonio Percassi: 1,2 miliardi di dollari

Nerio Alessandri: 1,1 miliardi di dollari

Enrico Preziosi: 1,0 miliardi di dollari

Simona Giorgetta: 1,0 miliardi di dollari

Andrea Della Valle: 1,0 miliardi di dollari

Manfredi Lefebvre D’Ovidio: 1,0 miliardi di dollari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.