Zuckerberg contro Musk. Quando sapremo la data del match

12 agosto 2023

a

a

Quando ci sarà il match tra Elon Musk e Mark Zuckerberg? Questa la domanda che rimbalza da giorni sul web, nonostante quella del Colosseo sembri un'ipotesi ormai sfumata. "La location sarà epica", ha promesso ieri Musk, patron di X e Tesla, ma ora a mettere apparentemente un freno alle dichiarazioni del rivale è intervenuto Zuckerberg. Sarà lui e soltanto lui - sostiene il boss di Meta - a dare aggiornamenti ai follower sulla data del combattimento in programma in Italia (ma non a Roma, come ha precisato ieri il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano).

"Amo questo sport e sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai dovesse concordare una data vera e propria, lo saprete da me. Fino ad allora, vi prego di ritenere che qualsiasi cosa dica non sia stata concordata", ha scritto Zuckerberg dal suo profilo sulla piattaforma Threads, competitor di Twitter - ora X - che è stato acquistato da Musk. Dichiarazioni che, però, non fanno altro che far salire l'hype sulla sfida a colpi di arti marziali tra i due miliardari. E c'è da scommettere che Zuckerberg ne sia ben consapevole. Per i fan, quindi, sta per iniziare il conto alla rovescia.