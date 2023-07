Chiara Ferragni, i post che fanno infuriare i siciliani: "L'isola brucia e tu..."

25 luglio 2023 a

Chiara Ferragni come sempre al centro dei social. La regina degli influencer made in Italy e non solo finisce di nuovo nel bel mezzo delle polemiche e stavolta galeotto fu uno dei suoi post. E non per il suo costume, la sua posa o la ricca vacanza con le amiche e amici, bensì per il contesto in cui arrivano gli scatti e le successive storie infelici. Ricapitoliamo: Ferragni si trova in vacanza in Sicilia e le storie testimoniano il suo passaggio per la meravigliosa isola di Salina nel centro del mediterraneo. Cosa ha fatto allora di grave l’influencer milanese?

Ieri proprio mentre i primi roghi iniziavano a lambire molte parti della città di Palermo e Catania invece viveva ore drammatiche senza acqua ed elettricità, il post con una didascalia che ha fatto gridare allo scandalo: una galleria di scatti aperti da una foto dell’influencer in costume verde, seduta sulla poppa di un mega yacht e la caption “A good Monday” (letteralmente “un buon lunedì”). Il tutto - a peggiorare la situazione - dopo aver rivendicato nelle storie le sue origini catanesi – “amo questa terra, non a caso ho scelto di sposarmi qui nel 2018”.

Il mondo del web non perdona. Un account catanese commenta su Instagram: “Non spendi mezza parola su ciò che sta succedendo a Catania” attacca l’utente. “Gli ospedali e gli anziani sono a rischio” fa notare, e ancora: “Siamo senza acqua in casa da giorni, non possiamo bere né lavarci”. Un’altra utente: “Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente #supplied (il riferimento è agli sponsor che molto spesso pagano i soggiorni ai vip), è un Good Monday… ma vergognati, Ferragni”. Un’altra ancora. “Sono senza luce né acqua da giorni. Non dico tanto, ma magari una storiella per i tuoi 25 milioni di followers”.

Ma la vicenda non finisce qui perché una storia arriva, ma a supporto di Milano, colpita nel frattempo da forti temporali e da un meteo letteralmente impazzito: un’immagine degli effetti dei temporali e una frase dell’influencer “Milano, spero che stiate tutti bene” accompagnata da una emoji con una faccina triste. Tanto è bastato per scatenare l’altra popolare piazza social, l’uccellino blue di Elon Musk, infatti, reagisce mandando in tendenza la Ferragni.

Nessun plauso, solo critiche su critiche. “Mi fa spaccare Chiara Ferragni che dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua” attacca un account, che poi chiosa: “Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez stanno in ferie”. O ancora: “Adoro questo mood da milionaria che ha un Good Monday mentre tutto intorno c’è l’inferno”. Qualche minuto fa, un nuovo capitolo della vicenda. Una nuova storia, stavolta quella che il web aspetta da ore: “Palermo e siciliani, spero stiate bene”. Troppo tardi ormai per riportare la pace tra la Ferragni e i suoi followers.