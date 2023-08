Lollobrigida rilancia l'Italia e tiene testa all'Albania: "Costa perché vale"

12 agosto 2023 a

Il caro prezzi sta pesando sull'estate degli italiani ed è un tema di estrema attualità. Sono molti coloro che mettono in atto strategie di ogni genere per risparmiare denaro. Il tema è stato affrontato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Lo vediamo nelle produzioni enogastronomiche italiane, dobbiamo spiegare al mondo che paghi di più un'eccellenza e la Puglia è un'eccellenza", ha dichiarato, parlando specificatamente della Puglia durante una visita a Fasano.

Poi il ministro dell'Agricoltura non ha potuto evitare di commentare l'ultimo intervento del premier albanese Edi Rama che, attraverso un meme, ha confrontato i numeri dell'esodo degli albanesi del 1991 con quelli degli italiani che quest'anno hanno scelto come meta turistica l'Albania: "È evidente che ci sono altri posti che si affacciano sull'Adriatico o sullo Ionio o sul Mediterraneo che ambiscono ad avere la stessa propensione ad accogliere i turisti che ha la Puglia, ma quello che si trova in Puglia altrove non si trova", ha detto Lollobrigida.

"Non trovi lo stesso modo di trasformare il cibo, non trovi le stesse produzioni, non trovi la stessa biodiversità, non trovi monumenti, mare e ambiente che trovi qui", ha continuato. L'esponente di Fratelli d'Italia ha ribadito: "Tante altre realtà che si affacciano sul Mediterraneo ambiscono a diventare come noi ma non lo sono a oggi. Magari tra 15-20 anni qualche nazione anche di fronte a noi avrà lo stesso tipo di qualità della Puglia, ma per ora non ce l'ha e quindi i prezzi sono inferiori".

Quindi Francesco Lollobrigida, come riporta il quotidiano la Repubblica, è ritornato sulla vicenda di Edi Rama e ha spiegato: "Sono curioso di vedere con i miei occhi la divaricazione tra l’offerta pugliese di grandissima qualità e quella albanese, che sta cercando di recuperare terreno guardando alle nostre eccellenze. Siamo certi che quello che troviamo qui non lo possiamo ritrovare lì". E ancora: "Rama sa che dall’Italia ha tanto da imparare e noi abbiamo tanto da insegnargli. Ma deve stare nella fascia di qualità che gli appartiene. L’Italia e la Puglia sono molto avanti".