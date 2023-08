Lollobrigida, la sorella di Meloni querela il vignettista Natangelo

04 agosto 2023 a

La sorella della premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, Arianna Meloni, ha querelato Mario Natangelo autore della vignetta sulla "sostituzione etnica" apparsa su Il Fatto Quotidiano il 20 aprile scorso. La notizia è stata rivelata dallo stesso Natangelo sulle pagine del quotidiano di oggi, 4 agosto, seguita da una dura presa di posizione del cdr del giornale.

Lo stesso vignettista ha poi precisato su Instagram: "Dopo il procedimento disciplinare avviato a maggio dall’Ordine dei Giornalisti per la stessa vignetta ("sessista e disgustosa" le parole del presidente) - archiviato con molte scuse a giugno grazie al lavoro delle avvocate che mi hanno difeso - adesso si apre un nuovo capitolo. Come già nei mesi scorsi, voglio ringraziare i lettori che mi seguono e i colleghi del Fatto per il sostegno e la libertà ribaditi anche in questa occasione", ha scritto Natangelo, ribadendo che "per conto mio continuerò a non commentare la vicenda: preferisco che a parlare per me, e per gli altri cento da educare, siano solo i miei disegni. E i miei legali".