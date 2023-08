Sonia Bruganelli, un altro dopo Bonolis? Cosa c'è dietro la foto-gossip del bacio

Alice Antico 09 agosto 2023 a

a

a

Nelle scorse ore, sul settimanale “Vero”, è comparsa una foto che ritrae Sonia Bruganelli baciare un uomo. La domanda allora sorge spontanea: avrà già sostituito Paolo Bonolis? Questo perché, effettivamente, la foto di prima impressione mostrerebbe del tenero tra i due. Ma le cose non stanno così. L’uomo in questione è Giuseppe Scagliola, uno degli autori di Ciao Darwin, che come sappiamo è condotto da Paolo Bonolis ma di cui la Bruganelli è autrice. Scagliola, peraltro, è un uomo felicemente sposato: quindi è chiaro che si è trattato di un gioco.

"Come è andata davvero": Bruganelli vuota il sacco

Quindi nessun gossip, nulla di cui parlare questa volte per Sonia: e invece no. La notizia ha suscitato un altro interrogativo: Sonia Bruganelli ha preso gusto a ficcarsi nelle pagine della cronaca rosa? Certo, non è detto che la Bruganelli fosse stata al corrente della foto scattata, non in questo caso, ma la sua presenza nelle copertine di gossip così assidua negli ultimi tempi ha portato molti utenti a storcere davvero il naso. Ed il tema centrale, quindi, si è spostato da una foto che rappresentava niente più che un gioco al solito discorso del personaggio noto che in qualche modo vuole rimanere sulla cresta mediatica. Al di là della solita polemica venutasi a creare, dunque, quella foto non rappresentava niente più che una provocazione. Anche se chissà cosa ne pensa Paolo Bonolis.