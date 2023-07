Ballando con le stelle, Bruganelli vuota il sacco: "Come è andata davvero"

31 luglio 2023 a

a

a

In tempi di rivoluzione televisiva, Sonia Bruganelli sembra oscillare tra Mediaset e Rai. Dopo il definitivo addio al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dove subentrerà Cesara Buonamici, la produttrice è tornata a occuparsi dei casting di Ciao Darwin e di Io Canto, due dei programmi inclusi nei palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024. Tuttavia, stando alle indiscrezioni di Dagospia, sembra che Bruganelli non abbia intenzione di rinunciare a essere un volto di punta tanto che starebbe "corteggiando" Milly Carlucci per un posto nella giuria di Ballando con le stelle. L'ex moglie di Paolo Bonolis, però, non ci sta e, con un post su Instagram, risponde piccata al sito curato da Roberto D'Agostino, lasciando presagire future rivelazioni.

"Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip. E ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli…", si legge nel lancio di Dagospia. Ad aggiungere un tassello a questo retroscena è stato anche TvBlog. Il sito ha svelato che, dopo i malumori dovuti alla presenza di Selvaggia Lucarelli nell'ultima stagione di Ballando con le stelle, chi di dovere starebbe pensando a una sostituzione della giornalista proprio con Sonia Bruganelli. A quanto pare, però, l’idea non avrebbe convinto la padrona di casa Milly Carlucci, che le avrebbe lasciato aperta la porta come concorrente, ma non come giudice.

Pio e Amedeo non si tengono su Barbara d'Urso. La battuta choc | GUARDA

È arrivata quindi la risposta della diretta interessata che, ripubblicando l'articolo di Dagospia, ha commentato così le ultime notizie sul suo conto: "Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero".