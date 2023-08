Grande Fratello, nuovo colpo di scena: arriva la figlia d'arte

01 agosto 2023 a

Via gli influencer dal Grande Fratello, anche per seguire i social. L'"inviata" tra post, reel e tweet sarà una figlia d'arte della tv. Tra gli effetti della svolta di Mediaset impressa dall'ad Pier Silvio Berlusconi su programmi del network e in particolare nei reality show, non c'è solo l'ingresso come opinionista al Gf di Cesara Buonamici. L'ultima indiscrezione riguarda la sostituta di Giulia Salemi come inviata del programma nel mondo dei social sarà Rebecca Staffelli. A riportarlo è TvBlog che fa il nome della figlia dello storico inviato dei Tapiri d'oro di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Rebecca Staffelli lavora già a Mediaset, come speaker di Radio 105 e spesso ospite di Amici di Maria De Filippi per Radio Mediaset (che comprende oltre a Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio).

Tra gli opinionisti, come dicevamo, c'è la new entra Buonamici, volto del Tg5, mentre non vedremo Orietta Berti e Sonia Bruganelli. L'ex compagna di Paolo Bonolis secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe cercato di passare alla Rai, nella giuria di Ballando con le stelle. Ma a quanto pare il no di Milly Carlucci, che non vuole fare a meno di Seelvaggia Lucaarelli alla postazione delle palette, è stato netto.