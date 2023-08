Rai, Ballando con le stelle: ecco i primi 4 concorrenti che scenderanno in pista

07 agosto 2023 a

Già da qualche settimana, Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che ha come obiettivo quello di trasformare vip inesperti in danzatori provetti, è oggetto di indiscrezioni e retroscena. Molti i nomi di papabili concorrenti già apparsi in rete. Sebbene Milly Carlucci in persona, con un video pubblicato sui social, abbia voluto smentire queste prime voci, ora arriva la conferma.

Attraverso un post inaspettato, il giornalista Giuseppe Candela ha lanciato sui social network i primi quattro nomi dei vip che si sfideranno sulla pista di Ballando con le stelle. "Una scatenata Milly Carlucci prova a depistare ma il cast prende forma": con questa frase Candela ha quindi annunciato ai telespettatori i primi quattro personaggi. Si tratta di Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammucari.

Anche se la conduttrice ha affermato che metterà mano al cast solamente più avanti, il mondo degli scoop e dei retroscena sembra suggerire il contrario. Per ora nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Tuttavia, i quattro nomi proposti potrebbero benissimo cimentarsi nel ballo e quindi provare ad allietare il sabato sera dei telespettatori del servizio televisivo pubblico. Il tempo darà le risposte.