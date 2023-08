Amici, rivoluzione tra i prof: ecco chi esce e chi entra. Colpaccio di De Filippi

07 agosto 2023 a

C'è chi esce e c'è chi entra. Ad Amici, il talent-show di Canale 5 che trasforma cantanti e ballerini esordienti in veri e propri professionisti, il tavolo degli insegnanti della scuola sta per essere rivoluzionato. In particolar modo, secondo le ultime indiscrezioni, due prof dovrebbero dire addio alla squadra di Maria De Filippi e due, già conosciutissime, dovrebbero prendere il loro posto.

Domenica 17 settembre andrà in onda la prima puntata di Amici 2023 e le indiscrezioni sul cast del programma si moltiplicano. Secondo i bene informati, nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi ci saranno due nuove insegnanti, che dovrebbero sostituire Arisa e Raimondo Todaro. Se Arisa, stando agli ultimi retroscena, dovrebbe aver guadagnato un posto nella giuria di The Voice Kids e sarebbe quindi pronta a sbarcare in Rai, nulla si sa di Todaro. Sebbene la possibilità di un suo ritorno nel cast di Ballando con le stelle sia remota, i fan del danzatore sperano di rivederlo presto in pista.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo Tv, Emma Marrone ed Elena D'Amario sarebbero pronte a vestire i panni da insegnanti. Entrambe ex allieve di Amici, sarebbero pronte a usare la propria esperienza per formare i nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi. La prima, già direttore artistico dello show in precedenza, sarebbe per la prossima stagione del programma una docente ormai affermata nel campo della musica. La seconda, ballerina professionista della trasmissione, avrebbe ottenuto una sorta di promozione.