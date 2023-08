Ferragni e Fedez nella bufera. La foto in spiaggia libera scatena il putiferio

07 agosto 2023 a

Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Ibiza per trascorrere un po' di giorni in famiglia e proprio sull'isola la coppia social più seguita d'Italia ha trovato il modo di scatenare l'ennesima polemica. Il rapper e l'influencer sono finiti nell'occhio del ciclone per aver scattato una foto in spiaggia libera. L'idea che i due abbiano scelto il telo e la ghiaia ai lettini e al lusso al quale sono abituati non è andata giù a una schiera di follower che, quindi, li hanno riempiti di critiche.

Chiara Ferragni ha pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram direttamente da Ibiza per rendere partecipi tutti i suoi follower. Tra queste foto ne è spuntata una che ha scatenato la rabbia degli utenti social. L'immagine ritrae l'imprenditrice digitale stesa su un telo e sulla ghiaia di una spiaggia libera. "Quando nessun resort ti invita a sbafo e finisci sulla spiaggia libera pur essendo milionaria, per principio, combattendo capitalismo e patriarcato", ha scritto qualcuno in risposta al post dell'influencer.

L'imprenditrice è stata apertamente accusata di essere falsa. "Spiaggia libera...non fatemi ridere!!! Che falsità", ha digitato un utente. Un'altra ha aggiunto: "Ma secondo voi davvero va in spiaggia libera?". E ancora si legge: "Sei nella spiaggia libera solo per fare notizia".