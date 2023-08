Beatrice Venezi, affondo clamoroso a Elodie: "Rappresentazione poco elegante"

07 agosto 2023 a

L'intervista rilasciata da Beatrice Venezi a La Stampa ha catalizzato l'attenzione dei lettori prima e quella degli utenti sui social network poi. Il motivo? A destare curiosità e a sollevare polemiche è stata una frase pronunciata dalla direttrice d'orchestra su Elodie, la cantante pop che sta svettando nelle classifiche nazionali.

Nell'intervista concessa a La Stampa, Beatrice Venezi, in primo luogo, ha affrontato un tema che tanto ha fatto discutere, ovvero quello sulle sue simpatie politiche. "Vuole sapere se sono fascista? Può andare a rileggere quello che ho detto e scritto nella mia vita, non troverà niente che si avvicini anche solo vagamente alla prevaricazione sull’altro, all’omofobia o al fascismo", ha dichiarato. Poi la direttrice d'orchestra ha spiegato meglio: "Dio, patria e famiglia. Era anche uno slogan della Dc, ricorda? Eppure, tanti fanno finta di indignarsi. In ogni caso sono valori in cui io mi riconosco. Prego per mia formazione. Vado a messa. Sono praticante. Nei secoli il cristianesimo ha prodotto anche tanti guai, ma oggi è una delle religioni più tolleranti".

In merito all'universo femminile, alle difficoltà che ancora oggi molte donne riscontrano negli ambienti lavorativi e al tema delle molestie, Venezi ha detto: "Le molestie ci sono. Io ho subito al massimo marpionaggio. Ma ho sempre mandato messaggi chiari. All’ultimo invito a cena che ho ricevuto ho risposto: bella idea, aspetta che chiamo il resto del cast". Quindi alla musicista è stato chiesto chi preferisse tra Taylor Swift ed Elodie. Venezi non ha avuto dubbi e ha scelto la prima, spiegando così la sua risposta: "Elodie? Mi sembra che, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna. Posso dirlo?".