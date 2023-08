Wanda Nara, lo sfogo sulla malattia: "L'ho scoperta dalla tv, è crollato tutto"

03 agosto 2023 a

Wanda Nara racconta il suo dramma, la malattia che le è stata diagnosticata recentemente. "Ho scoperto della mia malattia dalla televisione. Le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata. Ho pensato: 'sto per morire e non me lo dicono'", ha detto la showgirl e modella argentina, moglie del calciatore Mauri Icardi al giornalista argentino Angel de Brito che ha diffuso i messaggi. "Wanda mi ha detto esattamente di cosa si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei", dice riguardo le indiscrezioni ssecondo cui Nara sarebebbe affetta da leucemia. Nelle ultime settimane la showgirl è stata in silenzio sui social, una eclissi anomala che ha allarmato ii fano. Poi le notizie sono iniziate a trapelare. Il 17 luglio Wanda è ricomparsa su Instagram per un messaggio ai fan, ieri le nuove confessioni - stavolta più intime e drammatiche - all'amico giornalista.

Wanda Nara ricoverata d'urgenza: le voci agghiaccianti

"Sono andata nel panico perché non capivo cosa stesse succedendo. I medici avevano dei sospetti, ma non mi hanno dato una diagnosi finché non è arrivato il risultato della biopsia", ha raccontato la donna come riporta il Messaggero, "Mauro voleva lasciare il calcio, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Ho cercato di essere forte, ma intorno a me crollava tutto". Ora Nara è in cura al Fundaleu, un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche, ma sarà una lunga e lenta battaglia, spiega il giornalista che ha raccolto lo sfogo della modella e divulgato i messaggi in un programma tv.