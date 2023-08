Meteo, Sottocorona spegne gli entusiasmi estivi: “Bel cambiamento”. Dove arriva la perturbazione

01 agosto 2023 a

Agosto è iniziato all’insegna di un clima e di previsioni meteo meno catastrofiste rispetto a quelle di luglio, dove per diversi giorni si è avuto un caldo rovente e asfissiante. Ora Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 nel corso della puntata del 1 agosto di Omnibus, annuncia un ulteriore peggioramento delle condizioni del tempo nei prossimi giorni di questa prima settimana di agosto: “C’è un bel cambiamento in arrivo, c’è una struttura nuvolosa che viene dall’Atlantico, una vera e propria perturbazione, di tipo estivo e non invernale. Non si è adagiata sull’arco alpino, lo ha valicato senza problemi, quindi ha una certe energia, sta dando qualche pioggia sul nord-est. Per oggi è prevista qualche pioggia proprio in questa zona e sulle Alpi centrali, con alcuni fenomeni anche molto intensi e molto abbondanti come precipitazioni. Domani, 2 agosto, gli effetti del passaggio di questa perturbazione si attenuano notevolmente, ci sarà solo uno strascico con qualche pioggia in Pianura Padana. Giovedì 3 agosto si ripresenta un altro passaggio di queste perturbazioni, con tutte le regioni settentrionali che hanno localmente fenomeni intensi, nel resto dell’Italia ci sarà solo qualche nuvola”.

Lo schiaffo del meteo rovina le vacanze: l'arrivo inaspettato, cambia tutto

Il caldo lascia quindi spazio alle piogge, in special modo nell’Italia continentale, con il meridione e le isole che vengono risparmiate da tale perturbazione. “Per le temperature - ha poi proseguito Sottocorona - i segnali sono gestibili in tutta Italia, con 35 gradi in Sicilia centrale e nel Gargano. Al di là dell’arco alpino ci sono però forti aumento, se si apre questo flusso atlantico ovviamente le temperature si mantengono moderate. Non si può dire che farà freddo, ma ci sarà qualche grado in meno”. Una buona notizia per chi ha difficoltà a sopportare temperature estreme, meno per chi voleva godersi gli splendidi paesaggi delle montagne italiane.