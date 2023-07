Meteo, agosto inizia male. Bomba di Giuliacci: "Tutte le regioni coinvolte"

31 luglio 2023 a

Novità in arrivo sul meteo di agosto per l'Italia. Nelle ultime settimane abbiamo visto caldo e sole, anche molti intensi, al centro e al sud con violente incursioni di maltempo al nord. Ma la situazione sta per cambiare radicalmente, spiegano gli esperti del sito del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv. Ebbene, "per la prima volta da molto tempo una vera e propria saccatura dovrebbe coinvolgere appieno le nostre regioni" si legge su meteogiuliacci.it. Ma cos'è una "saccatura"? Si tratta di un'ampia e profonda zona di bassa pressione che in questo caso causerebbe non solo "un peggioramento di piogge e temporali per il Settentrione", ma "verrebbero coinvolte anche tutte le altre regioni d'Italia". Potrebbero essere risparmiate Sicilia e Sardegna che sarebbero solo lambite dal fenomeno.

Fino a Ferragosto "temperature sotto media", le tendenze

Quando si creeranno queste condizioni? Secondo i meteorologi i primi effetti del ribaltone si vedranno giovedì 3 agosto per poi intensificarsi venerdì 4 e sabato 5. Saranno "tre giornate delicate" con piogge e temporali di "intensità notevole" colpire prima il nord, poi il centro e infine sabato il sud. Parliamo di "piogge diffuse e piuttosto persistenti" e aria fredda, che porteranno le temperature "molto sotto le medie" del periodo. Insomma, il primo fine settimana di agosto non porta buone nuove per chi è partito per le vacanze. Ma non si tratta di una vera e propria "crisi dell'estate", più che altro di un corposo break estivo, affermano gli esperti di Giuliacci, secondo cui passata la saccatura ci aspetterà un agosto normale, caldo ma senza eccessi, anche se non sono esclusi eventi di forte intensità.