Meteo, l'autunno piomba sull'estate: lo schiaffo che rovina le vacanze

Un inizio di agosto che avrà nulla a che fare con il meteo a cui abbiamo assistito in questo luglio rovente. A dare un aggiornamento sulle previsioni dei prossimi giorni è il sito Meteo Italia7: “Schiaffo all'estate. Nel prossimo weekend, quello del 4-6 agosto, l'estate subirà un duro colpo con l'arrivo di aria fresca dal Nord Europa che ci regalerà un piccolo assaggio di autunno in piena estate. Le temperature massime, nelle zone di pianura, scenderanno su valori intorno ai 25-26 °C mentre le minime scenderanno sotto i 20 °C in alcune zone andranno a sfiorare i 15 °C. Lo zero termico scenderà anche al Centro-Sud intorno ai 3.000 metri. Contestualmente all'arrivo di aria fresca avremo anche una breve ondata di maltempo”.

Il sito conferma quindi un cambio drastico in vista del primo weekend di agosto, con le vacanze degli italiani che rischiano di essere rovinate dall’aria fresca continentale. Già negli scorsi giorni lo stesso portale aveva avvertito tutti sui pericoli delle condizioni meteo dei prossimi giorni: “Anticipo d'autunno in piena estate. Nei prossimi 5-6 giorni l'estate continuerà all'insegna della normalità e di temperature nella norma o poco superiori. I modelli matematici previsionali però iniziano a vedere un'intensa saccatura che potrebbe colpire in pieno il nostro paese nel prossimo weekend. Qualora si realizzasse questo scenario potremmo avere maltempo diffuso ed un breve ma intenso calo termico generalizzato con temperature più simili al mese di settembre che a quello di agosto”.