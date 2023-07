Checco Zalone, "Neanche le mutande mi hanno lasciato": il racconto choc

29 luglio 2023 a

Simpatico e abituato a fare battute di mestiere, Checco Zalone ha stupito il suo pubblico con un racconto che ha dell'inverosimile. Il comico pugliese, salito sul palco di Padova, ha annunciato di aver subito un furto poco prima di andare in scena. L'episodio è stato narrato dall'attore con un'incredibile capacità di sdrammatizzare tanto che i suoi spettatori, increduli, si sono abbandonati a grasse risate.

In giro per l'Italia con il suo spettacolo "Amore + Iva" e arrivato in Veneto per una tappa della tournée (che è sold out in tutta la penisola), Checco Zalone è stato derubato. La terribile esperienza è stata tramutata dal comico in una narrazione divertente. "Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto rivolgendosi al pubblico in sala – ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto“, ha spiegato Zalone.

Poi ha rincarato la dose: “Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”, ha concluso il comico che, piuttosto di drammatizzare, ha deciso di riderci su. Intanto l'attore sta preparando il suo arrivo su Canale 5. "È un grandissimo piacere e onore ospitare uno speciale che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone. Andrà in onda in esclusiva tra metà ottobre e metà novembre, è un colpo di luce", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato Mediaset, alla prsentazione dei palinsesti. Secondo quanto riportano i siti locali, i ladri avrebbero aperto l'auto del comico e portato via tutto, anche i bagagli. Dopo la scoperta, Zalone si sarebbe recato in caserma per denunciare il furto.