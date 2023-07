Vittorio Feltri affonda Gramellini: "Follia". Per Giambruno è vietato parlare

29 luglio 2023 a

Per colpire Giorgia Meloni si attaccano al compagno. Insomma, Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, dovrebbe dire in tv quello che vogliono loro. Ha dell'incredibile quanto letto negli ultimi giorni. E così il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, riassume la vicenda e mette qualche puntino sulle "i" in un articolo dal titolo "Follia voler zittire il compagno di Giorgia". "Ieri Massimo Gramellini ha tirato le orecchie" a Giambruno, come detto giornalista televisivo di Rete4 e compagno della premier, "perché questi ha ridicolizzato un ministro tedesco che ha scritto un tweet alquanto sciocco". Parliamo di Karl Lauterbach e del suo improvvido commento: "In futuro, a causa del clima, sarà impossibile fare le vacanze in Italia". Giambruno ha chiosato: "Se non ti trovi bene da noi, stattene a casa tua, nella Foresta Nera".

"Stai a casa tua". L'attacco di Giambruno al ministro Lauterbach

Apriti cielo, da sinistra sono partiti gli attacchi. Ma Feltri ricorda che lo stesso Gramellini nel suo Caffè, sul Corriere della sera, confessa "di essere d’accordo col collega del piccolo schermo", anche se "lo rimprovera di aver espresso il proprio inconfutabile pensiero pur essendo il compagno di Giorgia Meloni, il che alimenterebbe la sensazione che Giambruno parli in nome e per conto del presidente del Consiglio". Questa è "una accusa bizzarra visto che Andrea è pagato da Mediaset e non da Palazzo Chigi e, non essendo sotto tutela, è padrone di dichiarare quello che gli garba, esattamente come succede a Gramellini e anche a me, nonostante sia amico del capo del governo". Discorso chiuso. Lo stesso Giambruno, oggi, in una intervista al Corriere risponde a Gramellini: "Noto che, fra tante polemiche, nessuno ha potuto scrivere che la battuta non era condivisibile". Lo stesso corsivista, "che stimo, ha scritto sul Corriere che tutti la pensano come me".