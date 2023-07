Giulia De Lellis e Carlo Beretta, perché il viaggio in Israele scatena un putiferio

27 luglio 2023 a

Giulia De Lellis è finita nell'occhio del ciclone per aver condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale scatti e video della sua vacanza in Israele. Il motivo? Molti detrattori hanno puntato il dito contro l'influencer perché, stando alle loro opinioni, mentre la bella 27enne si gode l'incanto dei luoghi in compagnia del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta, le proteste infiammano il Paese e la violenza dilaga.

Il nome di Giulia De Lellis, celebre e seguita influencer e volto noto in tv grazie alla passata partecipazione al programma Uomini e Donne, è schizzato in vetta tra i trending topic. Dopo aver condiviso con i suoi follower scatti memorabili, regalando a tutti uno sguardo esclusivo sul Mar Morto, De Lellis è finita in una vera e propria bufera mediatica. Sono stati numerosissimi gli hater che, subito, hanno iniziato ad attaccarla e ad accusarla di mancanza di rispetto nei confronti di un Paese che per battaglie politiche soffre ed è in difficoltà.

A finire nel mirino di numerosi utenti c'è stata la scelta dell'influencer e della famiglia del fidanzato Beretta di concedersi una giornata di addestramento con l'IDF, le forze di difesa israeliane, e di partecipare a party di lusso che, stando a quanto circola sul web, sarebbero eventi che tagliano fuori la realtà dei fatti. "Vergognati. Supporti l’apartheid ma dubito che tu sappia cosa voglia dire la parola apartheid“, ha scritto un utente. E ancora: “Palestina libera. Sei una poveretta“ o "Che vergogna… come farai a tornare dalle tue nipoti sapendo di supportare Israele che uccide ogni giorno bambine e bambini innocenti, ma davvero? E la notte riesci anche a dormire con sta coscienza sporca che ti ritrovi … Quanto sei caduta in basso…".