Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si confessano: "Proviamo ad avere un figlio ma..."

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più amate del mondo dei vip, vuotano il sacco e si raccontano senza tanti veli. Belli, giovani e innamorati, l'argentina e l'italiano non vedono l'ora di diventare marito e moglie. Dopo la proposta di matrimonio a novembre, tuttavia, sembra che un sogno nel cassetto di entrambi sia difficile da realizzare. Attraverso uno sfogo sincero, l'ex ciclista ha ammesso che avere un figlio, per ora, non è cosa semplicissima.

In un'intervista concessa al settimanale Chi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno affrontato diversi temi. In vetta quello delle nozze e del desiderio di avere un bambino. "Aspettavo dal primo giorno che ci siamo messi insieme un anello, giusto per dire che voleva stare con me e solo con me. Con il passare del tempo ho temuto che, un giorno, mi avrebbe fatto la proposta davanti a tutti... Invece lo ha fatto in un posto bellissimo, davanti ai nostri due cani", ha detto Rodriguez sulla proposta di matrimonio ricevuta.

Sebbene entrambi avessero desiderato di diventare prima genitori e poi di sposarsi, il destino pare abbia deciso diversamente. "Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando", ha ammesso Moser. "Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora così", ha ribadito l'ex ciclista. In suo aiuto è intervenuta Cecilia: "Scrivono che sono incinta e mi vergogno di dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale: quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti!", ha affermato con ironia.