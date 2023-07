Turismo in Italia senza futuro, l'attacco di Giambruno contro il ministro Lauterbach

27 luglio 2023 a

a

a

Nei giorni scorsi le parole del ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, hanno provocato un vespaio di polemiche. Il ministro tedesco aveva dichiarato che il turismo italiano non avrà futuro a causa del caldo. Ebbene, sul tema è intervenuto anche Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, nel corso del programma su Rete4 "Diario del giorno" da lui condotto.

Ma andiamo con ordine. Il ministro Lauterbach aveva commentato il gran caldo affermando che "in Italia il turismo non ha futuro, fa troppo caldo. Usate le chiese come celle frigorifere". Poi, visitando Bologna, il ministro Lauterbach aveva detto: "L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine". Chiaramente queste parole hanno scatenato la bufera le cui ripercussioni si sono sentite anche sul piccolo schermo. E sono così arrivate le parole di Giambruno: "Se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?". Dopo queste parole la sinistra è impazzita e ha cominciato come al solito a utilizzare i legami personali del giornalista per attaccare senza motivo il premier.