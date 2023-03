Matteo Salvini, festa a sorpresa per i 50 anni. Ci sono anche Meloni e Berlusconi

10 marzo 2023 a

Festa a sorpresa per Matteo Salvini, che ieri ha compiuto 50 anni. Una sessantina di invitati si sono riuniti in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i presenti, riferisce l’Adnkronos, anche Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri con Salvini ha tenuto il Consiglio dei ministri a Cutro. Oltre agli alleati al party c’erano anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Il leader del Carroccio ha festeggiato in un hotel a pochi chilometri da Milano con i familiari e gli amici più stretti. Gli invitati, raccontano, erano un centinaio. Il premier Meloni era accompagnato dal compagno Andrea Giambruno mentre al fianco del Cav c’era la ’quasi moglie', la deputata azzurra Marta Fascina. Appena Salvini ha fatto ingresso nella sala da pranzo dell’albergo è scattata la sorpresa.

Tra i tanti che avevano augurato buon compleanno a Salvini è spiccato il messaggio di Calderoli, ministro leghista: “Oggi per te è davvero un giorno speciale! Tanti auguri di buon compleanno all’amico Matteo Salvini, che ricordo ragazzo, anzi ragazzino, nei primi anni ‘90, con la stessa energia, con la stessa passione, con lo stesso impegno ed entusiasmo che ha oggi, e che ho visto crescere e diventare uomo e padre. I 50 anni sono un passaggio importante e significativo per ognuno di noi, un momento di bilanci esistenziali e di ripartenza e slancio verso tanti altri obiettivi da raggiungere. Per cui tanti auguri Matteo, tanti auguri al nostro capitano. Sempre avanti insieme, verso un futuro di successi e obiettivi raggiunti”.