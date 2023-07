Sottocorona: "Alla faccia di Caronte", meteo-stoccata in tv: con chi ce l'ha

24 luglio 2023 a

"Alla faccia di Caronte". "Sempre". Il meteorologo ufficiale di La7, Paolo Sottocorona, continua la sua "battaglia" contro i colleghi e i media che hanno enfatizzato troppo gli effetti e la portata dell'ondata di calore che sta caratterizzando la settimana scorsa e quella che inizia oggi lunedì 24 luglio. Il primo collegamento della giornata è quello con Andrea Pancani, durante la puntata di Coffee Break, e parte subito con una stoccata: "Che notizie ho sul tempo? Volevo sapere tu che notizie mi davi...", afferma Sottocorona che sembra riferirsi al fatto che in questi giorni anche molti non esperti si sono prodotti in analisi climatologiche e serie storiche sulle temperature.

Detto questo, il meteorologo afferma che è meglio stare "con i piedi per terra" per poi snocciolare le previsioni per le prossime ore. Sempre sereno o poco nuvoloso al Sud, qualche precipitazione nelle zone più settentrionale del Paese. Domani, martedì 25 luglio, "fenomeni più intensi nella parte centrale e orientale del nord Italia", spiega Sottocorona che prevede anche qualche debole pioggia al centro. Instabilità che si attenuerà mercoledì 26 luglio.

Il punto dolente sono però le temperature. "Oggi sarà ancora una giornata molto calda, senza i numeri sparati per tutta Italia nei giorni scorsi", afferma il meteorologo. I maggiori disagi si verificheranno nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia e della Puglia garganica. In ogni caso "le temperature scenderanno nel giro di 48 ore in tutta Italia, questa fase sembra finire" conclude Sottocorona con Pancani che chiosa: "Alla faccia di Caronte". "Sempre", ribadisce il meteorologo che nei giorni scorsi era divenuto virale per un collegamento in cui afferamava: "Anche oggi non ha fatto 47 gradi...". Attirando le proteste di altri esperti secondo i quali l'ondata di caldo è stata davvero anomala e da record.