Meteo, quando finisce il caldo: la data della svolta. Cosa ci aspetta ad agosto

Primi segnali di resa dell'anticiclone nordafricano protagonista dell'ondata di caldo che ha fatti schizzare le temperature in tutta Italia con picchi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, a Roma e nel Mezzogiorno in genere. Ebbene il Centro Sud continuerà a essere il più coinvolto da temperature molto elevate "almeno fino a mercoledì 26 luglio, poi inizierà un lento declino del super anticiclone africano" spiegano gli esperti di 3BMeteo.it. Siamo nel campo delle previsioni e delle tendenze di medio lungo termine, che vedono l'anticiclone africano destinato ad allontanarsi ""sotto la spinta di una ondulazione nord Atlantica che dal 25 piloterebbe un fronte a ridosso dell'arco alpino. Tale fronte, sotto la spinta di venti in quota nord occidentali, piegherebbe verso l'Italia che la attraverserebbe da nord a sud".

In sintesi, oltre alle precipitazioni - piogge, temporali - "ci sarebbe anche un deciso calo termico su tutta la Penisola con un rientro alla normalità termica entro la fine di luglio". Insomma, caldo estivo ma niente temperature estreme. I meteorologi affrontano poi le indicazioni sul mese estivo per eccellenza, quello tipicamente riservato alle vacanze degli italiani. "Secondo la tendenza a lungo termine la prima settimana di agosto si preannuncia con caldo tutto sommato nella norma specie al Centro Nord", si legge in un'analisi di 3BMeteo. In queste zone potrebbero verificarsi perturbazioni con fenomeni più decisi al Nord, dorsale e versante Adriatico. Dominerà il sereno al Sud con qualche instabilità sul basso Adriatico e Appennino. In genere, in base ai modelli previsionali il mese di agosto partirà con un caldo nella norma per il periodo e cieli prevalentemente sereni almeno fino a domenica 6 agosto.