Meteo, agosto vedrà un caldo torrido come luglio? Giuliacci e il destino dell'anticiclone

Come sarà il resto dell’estate dal punto di vista meteo? A rispondere a tale domanda è il colonnello Mario Giuliacci, che dà alcune buone notizie agli italiani in un periodo caratterizzato da un caldo rovente che ha messo a dura prova i fisici: “L'estate dal punto di vista climatico finisce il 31 agosto, quindi come sarà agosto? I modelli fisico-matematici ci portano ottime notizie su tutte e quattro le settimane di agosto. Non ci sarà alcuna settimana in cui vi possa essere una ondata di caldo così rovente come quella che stiamo vivendo nell'attuale settimana, questa è già una buona notizia. Anzi la prima settimana di agosto, quella fino al 7, sarà fresca, anche temporalesca, con temperature al di sotto della media. Ma comunque tra 28 e 32 gradi”.

C'è la data: quando se ne va Caronte. Le tendenze di agosto: cosa ci aspetta

“La seconda e la terza settimana di agosto vedranno - spiega ancora l’esperto meteo in un video apparso sul suo canale di YouTube - l'arrivo di un anticiclone africano, ma debole. E quindi sì le temperature saliranno ma non supereranno i 34-35 gradi. Poi l'ultima settimana di agosto, quella che finisce il 28 agosto, in realtà l'anticiclone Nord-africano di nuovo un passo indietro e quindi le temperature sono quasi normali, nel valore massimo tra 28 e 32 gradi. Insomma diciamo che vi ho dato delle ottime notizie”.