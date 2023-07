Harry e Meghan, "Separazione di prova": voci di crisi. Dove va il principe da solo

20 luglio 2023 a

Crisi nera per il principe Harry e Meghan Markle. Il loro matrimonio, che appassiona i media di tutto il mondo, sembrerebbe al capolinea. Secondo i tabloid inglesi e internazionali, infatti, i duchi di Sussex sarebbero arrivati a un punto di svolta. Stando alle indiscrezioni circolate in rete, Harry e Meghan avrebbero deciso di "prendersi del tempo" per ricostruire la loro relazione e, quindi, ricucire quegli strappi che, evidentemente, li hanno portati a un netto allontanamento.

Una fonte molto vicina alla coppia ha rivelato a un tabloid britannico che sarebbero state le differenze personali e culturali tra i due a causare una rottura. L'allontanamento, poi, sarebbe stato anche confermato dalla notizia che sta circolando nelle ultime ore, secondo la quale il principe Harry starebbe programmando un viaggio in Africa da solo, dove avrebbe in programma di girare un documentario. "L'atteso viaggio in solitaria del principe Harry potrebbe essere ciò di cui ha bisogno", si legge sul web.

Per quanto riguarda Meghan, invece, sembra che la duchessa abbia assunto un nuovo agente con l'obiettivo di costruire un marchio tutto suo. A confermare questa ipotesi è anche Daniela Elser. L'esperta reale ha dichiarato: "Markle sta da tempo cercando di dare forma a un proprio marchio e guadagnare milioni. Ora, per la prima volta nella loro vita, Harry e Meghan si trovano a seguire percorsi professionali divergenti". Il difficile conflitto tra la coppia e la monarchia britannica avrebbe messo in difficoltà la coppia. Tra i fan dei duchi di Sussex c'è, però, chi si augura che la "separazione di prova" possa essere un tentativo per arrivare a un sincero riavvicinamento.