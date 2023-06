Windsor, Harry e Meghan Markle perdono Frogmore Cottage. Sussex in caduta li

Giada Oricchio 29 giugno 2023 a

E’ ufficiale: il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno riconsegnato le chiavi di Frogmore Cottage. Ora sono senza casa nel Regno Unito e il loro destino appare sempre più nebuloso. Dopo il licenziamento da parte di Spotify e le accuse di essere “pigri e fot**i imbroglioni” con poche idee, Netflix ha confermato il mega accordo da 100 milioni di dollari. La piattaforma streaming è soddisfatta dei risultati del docu-reality Harry&Meghan, in cui i Sussex hanno lavato un altro po’ i panni sporchi della royal family in pubblico, e confida in un bis altrettanto redditizio. Tuttavia non è detto che ci sarà perché la popolarità dei duchi è evaporata sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti dove il potente CEO di United Talent Agency, Jeremy Zimmer, ha dichiarato, a proposito del defunto e taroccato podcast “Archetypes”, che Meghan Markle è senza talento (“Solo perché sei famoso non vuol dire che sei bravo in qualcosa”).

Harry e Meghan in crisi? Quel progetto con Putin, Zuckerberg e Trump...

Nell’attesa di scoprire cosa Harry e Meghan faranno da grandi, ITV News ha rivelato che il principe 38enne e l’ex attrice 41enne hanno finalmente sgomberato Frogmore Cottage (lo sfratto di Re Carlo III era arrivato a seguito della pubblicazione della velenosa autobiografia di Harry “Spare”). Non è notizia di poco conto perché non più tardi di maggio Harry alloggiava nella “Casa delle rane” mentre era a Londra per testimoniare nel processo per hackeraggio telefonico contro il “Daily Mail”. Adesso il Sovereign Grant mostra che Frogmore Cottage è vacante anche se, per ordine del re, a breve dovrebbe diventare la nuova casa del recalcitrante Andrea duca di York, deciso a non schiodare dal ben più lussuoso Royal Lodge.