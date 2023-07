Fabio Fazio, vendetta-Rai: che succede agli account di Che tempo che fa

20 luglio 2023 a

a

a

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono sbarcati su Discovery. Qualche giorno fa il famoso duo della tv italiana ha presentato il nuovo programma, che andrà in onda su canale Nove e manterrà lo storico format. Il conduttore, anche in occasione dell'annuncio dei nuovi palinsesti, ha ribadito di non essere stato mai cacciato dal servizio televisivo pubblico e ha rivendicato la sua scelta. Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito agli utenti sui social: i vecchi account del talk-show Che tempo che fa sono passati nelle mani della Rai.

"Non gli va giù". Perché Ainett Stephens è stata fatta fuori dal Mercante in Fiera

Che tempo che fa, come certificato lo scorso maggio da una classifica di Sensemakers per Primaonline.it, è la trasmissione più social della tv italiana, prima in assoluto per follower, interazioni e visualizzazioni video. Ora che Fabio Fazio è passato a Discovery, però, il "bottino" conquistato dal giornalista diventa eredità del servizio televisivo pubblico. L'ex trasmissione della domenica sera di Rai3 conta 2 milioni di follower su Facebook, 560mila su Twitter e quasi 600mila su Instagram.

La Rai ha scelto De Girolamo per rimpiazzare Berlinguer: il nuovo palinsesto del martedì

Il tesoro social è stato presto rivendicato da Viale Mazzini. Nella giornata di ieri, infatti, l'immagine del profilo delle pagine del programma di approfondimento giornalistico e di spettacolo è stata sostituita da un semplice logo Rai. Anche la nuova bio (su Twitter) non lascia spazio a particolari interpretazioni: "Archivio del programma Rai stagioni 2020/2023", si legge. La Rai, proprietaria di tutti i profili, ha voluto così chiarire che quegli spazi digitali restano di chi li ha autorizzati.