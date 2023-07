Rai, la verità su Ainett Stephens a Il Mercante In Fiera: il problema con OnlyFans

Francesco Fredella 19 luglio 2023 a

Mistero svelato. Ainett Stephens non sarà presente a Il Mercante In Fiera su Rai 2. E le ipotesi, in questi giorni, sono state tante. "Perché troppo grande”, aveva sottolineato qualcuno. Oggi, Pino Insegno ai microfoni di DavideMaggio.it svela tutta la verità. Ci sarebbe di mezzo Only Fans, la piattaforma per adulti.

“A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente” – si legge sul sito DavideMaggio.it – “Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su 0nlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità. Se a ciò poi ci aggiungiamo le riflessioni sull’opportunità di tenere quel personaggio così com’era, si capisce il perché Insegno e co. abbiano optato per un’altra decisione. […] Ma vi è di più, proprio in considerazione del ruolo e dei tempi, si starebbe optando per cambiare il nome al personaggio: non più Gatta Nera ma semplicemente Carta Nera”. Mistero svelato. Non ci sono più segreti per adesso. Nei giorni scorsi, però, Pino Insegno è finito nel vortice delle polemiche per aver motivato con queste parole, “troppo grande", la scelta di non confermare Ainett. “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!”, parola di Pino Insegno.