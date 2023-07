Rai, Nunzia De Girolamo verso lo spostamento al martedì dopo l'addio di Berlinguer

19 luglio 2023 a

In Rai si lavora per trovare una sostituzione in conduzione al programma di approfondimento del martedì in prima serata su Rai3 dopo l’addio di Bianca Berlinguer e la rimozione dai palinsesti del suo Cartabianca. A quanto risulta a LaPresse potrebbe essere il talk di Nunzia De Girolamo a spostarsi dal lunedì al martedì. Lo spazio del lunedì che prende il posto di 'Report' (nel nuovo palinsesto in onda la domenica) potrebbe invece essere occupato dal nuovo talk di attualità e cronaca che dovrà curare Salvo Sottile, a cui si chiederà di anticipare di un paio di mesi la messa in onda, prevista inizialmente per gennaio.

Ieri sera c'è da registrare il buon risultato di 'Filorosso' condotto da Manuela Moreno che su Rai3 in prima serata ha riportato un ascolto medio di 721.000 spettatori pari al 5.7% di share. A testimonianza del cambiamento del pubblico di Rai3 che sembra gradire il pluralismo, anziché una ferrea opposizione alla Telekabul. La conduttrice Manuela Moreno è del Tg2 e ieri ha invitato come ospiti Marco Travaglio e Italo Bocchino, in pieno rispetto del contraddittorio. Buon risultato di ascolti anche per 'Cose Nostre' che lunedì in seconda serata su Rai1 è stato seguito da una media di 694.000 spettatori con l’8.5% di share.