Barbara d'Urso a Domenica In, l'ostacolo che la separa dalla Rai

Barbara D'Urso non potrà più prendere parte a tutti i programmi legati a Mediaset, incluso il suo storico “Pomeriggio 5”. Come sappiamo, l’annuncio da parte di Pier Silvio Berlusconi è stato davvero un duro colpo per la conduttrice, che nella sua ultima puntata a "Pomeriggio 5” aveva anche annunciato il ritorno a settembre con la nuova stagione del talk show. Negli scorsi giorni, tante le speranze da parte degli utenti e le indiscrezioni che collocano Barbara in altre reti televisive. Dopo l’ipotesi di La7, subito smentita da Urbano Cairo, c’è la Rai che - come anticipato da Il Tempo - avrebbe manifestato interesse nel coinvolgerla nella puntata di apertura della nuova stagione di "Domenica In” condotto da Mara Venier (grande amica di Barbara D’Urso). L'unico ostacolo? Il fatto che il contratto di Barbara D'Urso con Mediaset scadrà il 31 dicembre 2023. Dal momento che l’ipotetica ospitata sarebbe programmata per il mese di settembre 2023, servirebbe eventualmente un ‘lascia passare’ da parte di Mediaset.

Barbara d'Urso trova subito una nuova casa? Trattativa con un'altra tv

Non sarebbe tuttavia la prima volta che Barbara D'Urso si ritrova in Rai, nel programma più importante della domenica. Negli anni scorsi, è già apparsa da Mara Venier tramite un video messaggio nell'ultima edizione del programma. Al di là di questo, tuttavia, le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Comunque, quello che resta sulle sorti della conduttrice è solo una grande incertezza, mista a curiosità, per sapere cosa ne sarà del suo futuro.