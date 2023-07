Veronica Gentili e Marco Travaglio, come li hanno pizzicati: foto bomba

Francesco Fredella 18 luglio 2023 a

a

a

Metti una sera a cena. Metti l'atmosfera romana, il caldo della Capitale. Et voilà: spunta la foto che fa il giro della Rete. Veronica Gentili, conduttrice de Le iene, e Marco Travaglio si danno un bacio. Lo scatto è di Diva e donna, diretto da Angelo Ascoli, in edicola mercoledì 19 luglio. La Gentili, che in passato aveva iniziato la carriera di attrice, ha virato verso il giornalismo iniziando a collaborare proprio con Il Fatto Quotidiano, diretto da Travaglio. Secondo Diva e donna, i due si son incontrati di nuovo per una cena insieme ad altri amici. Alla fine della serata c'è stato il bacio (a "stampo").





Per anni Veronica Gentili è stata la conduttrice del talk-show di approfondimento giornalistico “Controcorrente" ed ha guadagnato la prima serata su Rete 4 con ascolti sempre alti. "Tanta stima per lei dai piani alti di Cologno Monzese", racconta una gola profonda. Ora prende il posto di Belen Rodriguez a Le iene. Figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili e dalla gallerista Netta Vespignani, la Gentili si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006. Debutta come attrice al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con “Otello” di William Shakespeare. Poi arriva la grande occasione: il cinema. Non dice no. Si tuffa in questo mondo e nel 1999 debutta in “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino. Ma arriva anche la chiamata del giornalismo. Altra grande passione. La sua prima collaborazione risale al 2016, anno in cui incontra il direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio. Ed infine nella sua vita c'è spazio anche per la televisione: su La 7 a “Piazza pulita”, “Coffee Break” e “L’aria che tira". Su Mediaset, invece, è in studio a “Dalla vostra parte”. Infine passa alla conduzione di “Stasera Italia” e dal 2021 conduce “Controcorrente” e “Buoni o cattivi” su Italia 1.