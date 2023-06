Otto e mezzo, Kuleba gela Travaglio: "Perdiamo 5-0? Si ricordi che..."

30 giugno 2023 a

a

a

Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, è intervenuto nell'ultima puntata di Otto e mezzo, su La7. Il rappresentante del governo di Volodymyr Zelensky ha argomentato le ragioni di Kiev nella guerra con la Russia e ribadito la volontà di vincere. "Siamo disposti a negoziare con la Russia solo una volta che si ritirerà dal nostro territorio", ha detto Kuleba, "senza la Wagner sarà più facile per il nostro esercito. Putin si è indebolito a seguito dell’ammutinamento di Prigozhin. Ma l’aspetto principale del golpe fallito è che il mito e la leggenda del Putin forte e invincibile è finito".

"Appigli tra i militari", chi c'è dietro il golpe fallito. Fabbri sul generale arrestato

Nel corso della trasmissione condotta da Lilli Gruber, il ministro ucraino ha avuto un confronto con il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, che ha scatenato i commenti di molti utenti dei social. Il giornalista cita esperti militari americani secondo cui ci sono scarse possibilità che l’Ucraina riesca a recuperare in pochi anni tutti i territori occupati dalla Russia. Riprendendo una metafora calcistica, Travaglio afferma che l’Ucraina sta perdendo 5 a 0 con la Russia ed è impossibile che rimonti: “Il generale Mark Milley, che è il capo di stato maggiore dell’Esercito degli Stati Uniti, è scettico e sostiene che l’attuale fase di stallo sarebbe ideale per avviare un negoziato“.

"Ho seri dubbi sui leader occidentali". Ucraina, l'ultima provocazione di Lavrov

Kuleba a quel punto rievocando la finale del 25 maggio 2005 di Champions League tra Milan e Liverpool, che i rossoneri - in vantaggio 3-0 - avevano in pugno ma poi gli inglesi hanno ribaltato la situazione e vinto la coppa. “Fu una partita molto affascinante. C’era Shevchenko, il più bravo calciatore ucraino. Dopo il primo tempo, il Milan, che dominava in lungo e in largo sul terreno di gioco, vinceva 3 a 0. Sono sicuro che io non debba ricordarle come sia finita la partita. Io tifavo per il Milan e sono stato molto male dopo quella finale. Questo, insomma, è un gioco intellettuale“, afferma il ministro ucraino che ricorda come gli esperti americani dopo l’invasione russa davano all'Ucraina "10 giorni di vita". "Sono sicuramente i massimi esperti, ma quando sento le loro argomentazioni, io rispondo: ‘Ragazzi, il vostro lavoro è essere scettici, il mio è vincere'”, è la frase a effetto che scatena su Twitter molti utenti por-Kiev.